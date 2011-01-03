Промо сайт

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Закрыт34 заявки386 просмотров

Нужен промо сайт, с хорошим дизайном и графикой

Легкий и красивый, несколько страниц, фотогалерея, онлайн заказ, услуги

Нужна удобная цмс, желательно самописка.

Без предоплаты.

Хорошее портфолио обязательно!

Активность и понятливость обязательно!

Заранее всем спасибо!

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров