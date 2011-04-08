Нужен сайтик на старом движке (php nuke) + грабинг новостей для созданного сайтика. Подробности в icq 133два8один4. Знание пхп - обязательно, или же знание движка.
Маленький сайт под ключ
Есть такая машинка для детей Bibicar.
Ее оф. сайт http://www.bibicar.net/ - здесь виден логотип и фирменный стиль.
Нужно создать простенький сайт про машинку Bibicar где люди смогут прочитать про нее, инструкцию, оставить отзывы, посмотреть видео.. заполнить заявку на покупку..
Тобишь нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, разделами и маленьким функционалом...
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