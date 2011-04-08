Маленький сайт под ключ

Есть такая машинка для детей Bibicar.

Ее оф. сайт http://www.bibicar.net/ - здесь виден логотип и фирменный стиль.

Нужно создать простенький сайт про машинку Bibicar где люди смогут прочитать про нее, инструкцию, оставить отзывы, посмотреть видео.. заполнить заявку на покупку..

Тобишь нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, разделами и маленьким функционалом...