Маленький сайт под ключ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок490 просмотров

Есть такая машинка для детей Bibicar.

Ее оф. сайт http://www.bibicar.net/ - здесь виден логотип и фирменный стиль.

Нужно создать простенький сайт про машинку Bibicar где люди смогут прочитать про нее, инструкцию, оставить отзывы, посмотреть видео.. заполнить заявку на покупку..

Тобишь нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, разделами и маленьким функционалом...

14 лет назад
h_emil
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
14 дней
Владимир молодец! Работает быстро и качественно! Всем рекомендую.
Сегодня закончили делать сайт. Давно так легко не работалось. Эмил четко поставил задачу, коректно сообщал о нужных исправлениях - не потратили ни капли нервов. Работа с таким заказчиком - приятное провождение времени за любимым делом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

multiserve
Владимир 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад

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