Туристический обозреватель

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Закрыт21 заявка248 просмотров

На сайте должна быть предусмотрена система в которой пользователи могут давать оценку той или иной турфирме , и оставлять соответствующий отзыв, далее выводиться рейтинг и прочее. Только с опытом!

14 лет назад
Krevetkator
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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