Krevetkator

Константин Krevetkator

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Портфолио на флеше

    Интересует создание сайта-портфолио на подобии http://www.opel.ru/flash.html , только тема - фото Оставлять заявки только в проекте с обязательным указанием цены!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Туристический обозреватель

    На сайте должна быть предусмотрена система в которой пользователи могут давать оценку той или иной турфирме , и оставлять соответствующий отзыв, далее выводиться рейтинг и прочее. Только с опытом!

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать флешку, срочно

    $250

    Нужно срочно переделать флеш баннер, исходники предоставлю. Только для людей с качественными работами в портфолио! Исполнителю готов предоставить аванс, сроки 1-2 дня. Пишите только те кто ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад