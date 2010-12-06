Krevetkator

Интересует создание сайта-портфолио на подобии http://www.opel.ru/flash.html , только тема - фото Оставлять заявки только в проекте с обязательным указанием цены!
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Интересует создание сайта-портфолио на подобии http://www.opel.ru/flash.html , только тема - фото Оставлять заявки только в проекте с обязательным указанием цены!
На сайте должна быть предусмотрена система в которой пользователи могут давать оценку той или иной турфирме , и оставлять соответствующий отзыв, далее выводиться рейтинг и прочее. Только с опытом!
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