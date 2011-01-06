Нужен сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка403 просмотра

Скрипт по продаже Курсовых, Рефератов, Контрольных и Дипломных работ.

Дополнение: дизайн подойдет типовой, главное программный функционал

Пожалуйста уточняйте примерно цену и сроки, готов сделать предоплату, ТЗ более расширенное вышлю на мейл

В нем следующие общедоступные разделы:

- Вопросы и ответы – Добавление содержания в данный раздел

- Как купить работу - Добавление содержания в данный раздел происходит из админки

- Для авторов – ВХОД для зарегистрированных авторов или переход к ее регистрации.

Административная часть:

- Добавить админа

- Утвердить работы – Тут вы утверждаете или отклоняете работы которые разместили авторы.

- Редактирование авторов – Здесь вы можете изменить login, email, и Реквизит какого либо автора Интернет магазина.

- Добавить предмет – Здесь вы добавляете предметы по которым и будут распологаться работы всех авторов.

- Добавить новость.

- Добавить партнера – Добавление кода партнера.

- Процентная ставка – здесь вы можете менять % которые будут удержаны с авторов.

- Как купить – здесь происходит редактирование содержания «Как купить»

14 лет назад
stepus
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен сайт-аналог

    $250

    Нужен скрипт такой же как ava*ua, либо как сервисы hotline*ua и т.д. главное условие импорт товаров, сравнение цен, добавление прайсов.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта поиска отелей

    Доброго времени суток! Нужен сайт по функционалу как поиск отелей на momondo.com http://mmd.ru.momondo.com/Find_Hotels.aspx - контент тянется из внутренней базы - найденные объекты отображаются на интерактивной карте - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин игрушек

    $500

    Нужно сделать интернет магазин + начальная раскрутка от кандидатов - используемая СMC(опишите почему нужно использовать именно етот движок), как будет производится раскрутка, цена за сайт и расктутку отдельно. все ответы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простенький сайт для журнала

    Необходимо создание сайта "под ключ" для практически некоммерческого журнала )) Все просто и доступно - любой простой движок (вроде вордпрес, или что-то еще проще), на сайте небольшое меню (совсем немного страниц - ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Туристический обозреватель

    На сайте должна быть предусмотрена система в которой пользователи могут давать оценку той или иной турфирме , и оставлять соответствующий отзыв, далее выводиться рейтинг и прочее. Только с опытом!

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Маленький сайт под ключ

    $100

    Есть такая машинка для детей Bibicar. Ее оф. сайт http://www.bibicar.net/ - здесь виден логотип и фирменный стиль. Нужно создать простенький сайт про машинку Bibicar где люди смогут прочитать про нее, инструкцию, оставить отзывы, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Промо сайт

    Нужен промо сайт, с хорошим дизайном и графикой Легкий и красивый, несколько страниц, фотогалерея, онлайн заказ, услуги Нужна удобная цмс, желательно самописка. Без предоплаты. Хорошее портфолио обязательно! ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта дорожной организации

    $120

    Задача: изготовление сайта «Под ключ» Тематика сайта: представление дорожно-мостовой организации в сети Интернет. Основная суть: корпоративная информационная система, состоящая из справочника контактов сотрудников дорожно-мостовой организации и справочника компаньонов (заказчики и поставщики) организации. ...

    DrupalJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад