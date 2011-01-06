Нужен сайт

Скрипт по продаже Курсовых, Рефератов, Контрольных и Дипломных работ.

Дополнение: дизайн подойдет типовой, главное программный функционал

Пожалуйста уточняйте примерно цену и сроки, готов сделать предоплату, ТЗ более расширенное вышлю на мейл

В нем следующие общедоступные разделы:

- Вопросы и ответы – Добавление содержания в данный раздел

- Как купить работу - Добавление содержания в данный раздел происходит из админки

- Для авторов – ВХОД для зарегистрированных авторов или переход к ее регистрации.

Административная часть:

- Добавить админа

- Утвердить работы – Тут вы утверждаете или отклоняете работы которые разместили авторы.

- Редактирование авторов – Здесь вы можете изменить login, email, и Реквизит какого либо автора Интернет магазина.

- Добавить предмет – Здесь вы добавляете предметы по которым и будут распологаться работы всех авторов.

- Добавить новость.

- Добавить партнера – Добавление кода партнера.

- Процентная ставка – здесь вы можете менять % которые будут удержаны с авторов.

- Как купить – здесь происходит редактирование содержания «Как купить»