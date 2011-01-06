Фотографу нужен сайт... какой пока не знаю сам, готов оттолкнуться от ваших предложений. Пишите [email protected]
Рейтинг фирм по аналогии с сайтом
Сделать рейтинг вот такого плана hosting101.ru/1gb.ru
Все должно быть на аяксе и как можно больше данных должно кешироваться, чтобы не создавать нагрузку на сервер. Без кривых сложных MySQL запросов (чтобы не загружать сервер). Вобщем, сайт должен стабильно работать даже при большой посещаемости и большой базе данных.
По идее просто нужно скопировать раздел Рейтинга сайта hosting101.ru/1gb.ru Обратите внимание на некоторые моменты:
Ограничение на учет голосов по ip или по нику, если пользователь зарегистрируется (регистрации с подтверждением по емейл).
Возможность создавать несколько категорий (например, "Кафе", "Прачечные"). И рейтинг этих категорий выводить на сайте. По алфавиту (выделяя шрифтом более популярные) или по рейтингу.
Возможность комментировать комментарии (те что снизу). Выделять комментарий автора проекта (владелец фирмы/провайдера). Возможность автору проекта помечать комментарии "Отзыв подтвержден провайдером/владельцем фирмы"
Бюджет, сроки, примеры работ оставляйте здесь или icq 567561.
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