Рейтинг фирм по аналогии с сайтом

Сделать рейтинг вот такого плана hosting101.ru/1gb.ru

Все должно быть на аяксе и как можно больше данных должно кешироваться, чтобы не создавать нагрузку на сервер. Без кривых сложных MySQL запросов (чтобы не загружать сервер). Вобщем, сайт должен стабильно работать даже при большой посещаемости и большой базе данных.

По идее просто нужно скопировать раздел Рейтинга сайта hosting101.ru/1gb.ru Обратите внимание на некоторые моменты:

Ограничение на учет голосов по ip или по нику, если пользователь зарегистрируется (регистрации с подтверждением по емейл).

Возможность создавать несколько категорий (например, "Кафе", "Прачечные"). И рейтинг этих категорий выводить на сайте. По алфавиту (выделяя шрифтом более популярные) или по рейтингу.

Возможность комментировать комментарии (те что снизу). Выделять комментарий автора проекта (владелец фирмы/провайдера). Возможность автору проекта помечать комментарии "Отзыв подтвержден провайдером/владельцем фирмы"

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