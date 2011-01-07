Сделать интернет-магазин на WebAsyst Shop-Script

Доброго времени суток!

Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru

Также требуется дальнейшее сопровождение магазина, как дизайн, так и программирование (если потребуются изменения или дополнения) после сдачи проекта.

Есть ТЗ и понимание того, как все должно выглядеть и работать.

ТЗ высылаю на почту по запросу.