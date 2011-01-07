Сделать интернет-магазин на WebAsyst Shop-Script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок189 просмотров

Доброго времени суток!

Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru

Также требуется дальнейшее сопровождение магазина, как дизайн, так и программирование (если потребуются изменения или дополнения) после сдачи проекта.

Есть ТЗ и понимание того, как все должно выглядеть и работать.

ТЗ высылаю на почту по запросу.

Webasyst
14 лет назад
dmpelin
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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