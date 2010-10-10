dmpelin

Дмитрий Пелин dmpelin

 
41 годРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать интернет-магазин на WebAsyst Shop-Script

    $100

    Доброго времени суток! Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru Также требуется дальнейшее сопровождение магазина, как дизайн, так и программирование (если потребуются изменения или дополнения) после сдачи проекта. ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать простой интернет-магазин

    Доброго времени суток! Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru Есть ТЗ и понимание того, как все должно выглядеть и работать. Бюджет - 100 $.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать продающий текст

    Добрый день! Я занимаюсь организацией тренингов. Мой сайт trening39.ru В настоящее время требуется написать 2 продающих текста для тренинга "Эриксоновский гипноз", как для сайта, так и для рекламы тренинга в социальной сети в контакте (через создание встречи ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $500

    Доброго времени суток! Я занимаюсь организацией тренингов в Калининграде. Клиенты, в основном, идут через сайты. Сейчас даю контекстую рекламу в яндексе и есть человек, который занимается выводом в основную выдачу. Интересуют альтернативные методы раскрутки под ключ. Скрытый ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад