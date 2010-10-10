Ищу дизайнера для создания дизайна мобильного приложения по инвестициям (Андроид). Все подробности в личке.
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго времени суток! Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru Также требуется дальнейшее сопровождение магазина, как дизайн, так и программирование (если потребуются изменения или дополнения) после сдачи проекта. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru Есть ТЗ и понимание того, как все должно выглядеть и работать. Бюджет - 100 $.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Я занимаюсь организацией тренингов. Мой сайт trening39.ru В настоящее время требуется написать 2 продающих текста для тренинга "Эриксоновский гипноз", как для сайта, так и для рекламы тренинга в социальной сети в контакте (через создание встречи ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток! Я занимаюсь организацией тренингов в Калининграде. Клиенты, в основном, идут через сайты. Сейчас даю контекстую рекламу в яндексе и есть человек, который занимается выводом в основную выдачу. Интересуют альтернативные методы раскрутки под ключ. Скрытый ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад