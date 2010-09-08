Раскрутка сайта

Доброго времени суток!

Я занимаюсь организацией тренингов в Калининграде.

Клиенты, в основном, идут через сайты. Сейчас даю контекстую рекламу в яндексе и есть человек, который занимается выводом в основную выдачу.

Интересуют альтернативные методы раскрутки под ключ. Скрытый PR, скрытый и вирусный маркетинг, ваши варианты.

Плачу деньги за действия, которые будут приносить заявки, звонки и клиентов.

Вся работа нужна под ключ, я вам деньги, вы мне работу, с помощью которой можно увеличить целевой траф на сайт trening39.ru или rmes.ru из Калининграда и области.

Пока есть 3 варианта бюджетов: 8000, 10000 и 14000р в месяц. Сами понимаете, что за 8000р один клиент в месяц это смешно, но если будет хорошая отдача, то и 14000р в мес не предел. Именно поэтому нужны хоть какие-то примеры работ и опыт по вышему варианту сотрудничества.

Выслушаю все варианты раскрутки в личку.

Скидывайте сразу контакты для оперативной связи, icq или skype. Оплата вебманями или альфа-клик.