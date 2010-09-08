Легкая оптимизация сайта

Необходимо продвинуть по трем словосочетаниям сайт(тематика образование) в ТОП-10 Яндекса (и попутно если возможно Гугла и Рамблера). Оплата по факту. Предложите свой бюджет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизация сайта на DLE - нужен оптимизатор разбирающийся в DLE
Работы строго по тз(без самодеятельности)
Перечень работ:
Есть 15 ключевых фраз нужно распределить их между основными страницами сайта и сделать следующее:
1. Исправить title(обязательно) description - (по желанию)
2. Аккуратно добавить в текст нужные ключевые слова по 1-2 на страницу достаточно, если получается больше - не портя текст - замечательно.
В отчете о проделанной работе - список релевантных ключевым запросам страниц. (до 10) в формате эксель 2003
Итого: до 10 страниц:
- написать титлы
- добавить ключевые слова в текст
За такую работу 20 долл. пожалуй достаточно - налетайте.))
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