Легкая оптимизация сайта

Оптимизация сайта на DLE - нужен оптимизатор разбирающийся в DLE

Работы строго по тз(без самодеятельности)

Перечень работ:

Есть 15 ключевых фраз нужно распределить их между основными страницами сайта и сделать следующее:

1. Исправить title(обязательно) description - (по желанию)

2. Аккуратно добавить в текст нужные ключевые слова по 1-2 на страницу достаточно, если получается больше - не портя текст - замечательно.

В отчете о проделанной работе - список релевантных ключевым запросам страниц. (до 10) в формате эксель 2003

Итого: до 10 страниц:

- написать титлы

- добавить ключевые слова в текст

За такую работу 20 долл. пожалуй достаточно - налетайте.))