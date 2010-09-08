Легкая оптимизация сайта

$20
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок169 просмотров
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Оптимизация сайта на DLE - нужен оптимизатор разбирающийся в DLE

Работы строго по тз(без самодеятельности)

Перечень работ:

Есть 15 ключевых фраз нужно распределить их между основными страницами сайта и сделать следующее:

1. Исправить title(обязательно) description - (по желанию)

2. Аккуратно добавить в текст нужные ключевые слова по 1-2 на страницу достаточно, если получается больше - не портя текст - замечательно.

В отчете о проделанной работе - список релевантных ключевым запросам страниц. (до 10) в формате эксель 2003

Итого: до 10 страниц:

- написать титлы

- добавить ключевые слова в текст

За такую работу 20 долл. пожалуй достаточно - налетайте.))

13 лет назад
nw-lider
Серега 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$20
2 дня