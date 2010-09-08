Продвижение сайта в Топ10 Yandex, Google

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка283 просмотра
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Необходимо провести аудит сайта, оптимизацию, вывести в Топ 10 yandex и google. Ключевые слова: услуги 1С, обновление 1С, ИТС, настройка 1С, курсы 1C, Вакансии 1С, 1С бухгалтерия. Регион – Нижний Новгород и Нижегородская область. Нужен человек, который внимательно изучит сайт и предложит несколько вариантов продвижения.

Требования:

1. Полная отчетность по продвижению и расходам

2. Человек из Нижнего Новгорода (желательно)

3. Индивидуальный SEO (желательно)

При спешном выполнении заказа возможно долгосрочное сотрудничество по другим проектам.

13 лет назад
zocman
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
mr_Shmel
Максим 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$500
90 дней