Продвинуть сайт на первые позиции поисковиков

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок208 просмотров
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По запросам казино, интернет-казино, играть на деньги, и подобным, необходимо поднять(продвинуть) сайт (интернет-казино) на первые страницы поисковиков: гугла, яндекса, рамблера, апорта...

Как лучше это сделать, знать лучше Вам. Сателлитами или рекламой. чем лучше? сколько хотите за это?

13 лет назад
webvld
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад