Работы и услуги входящие в продвижение веб-сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для анализа, выявления возможностей и знаний Исполнителя, а также формирования бюджета продвижения веб-сайта (в т.ч. стратегии) необходимо составить полный перечень существующих на сегодняшний день работ и услуг по продвижению веб-сайтов начиная по возрастающей от сложности и цены (имеются ввиду все существующие варианты). Более четкий, подробный, качественно оформленный перечень будет претендовать на заключение договора.

P.S.

Коммерческие предложения прошу не присылать. Уже пробовали такой подход, куча-мала, и ничего не понятно. Нужен простой перечень (без длинных "речей"), можно с краткими указаниями по каждому виду продвижения и ориентировочной цены.

Собственно веб-сайт который необходимо будет продвигать (калькулятор ремонтно-строительных работ): www.sts41.ru Отклики можно отправлять в т.ч. на мыло [email protected] Звонить по телефону (4152) 33-78-79.

13 лет назад
123qwert098
Антон 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать высокоэффективный тизер!

    Страничка для продвижения: http://vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/ Нужно создать как можно более эффективный тизер (можно несколько) по CTR, привлекающий целевую аудиторию на страничку. Формат тизера: 150х150 картинка и текст 75 символов. Все тизеры разумно подходящие - протестируем. Если будет CTR хотя бы ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в google

    Требуется оптимизация и продвижение интернет магазина в google по Украине. Сайт www.remstroy.od.ua Сначала продвижение по 4-рем запросам, затем если все будет хорошо то еще по нескольким запросам. Предлагайте цены и сроки.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Комплексное продвижение сайтов несколько месяцев

    $7500

    Необходимо продвинуть сайт в поисковых позициях до ТОП5 минимум в результате, а лучше до ТОП1 – ТОП3. Фразы для продвижения я составил, но думаю их придется серьезно корректировать. Необходимо будет определить бюджет на закупку ссылок, а ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регистрация в каталогах

    $50

    Добрый день, требуется прогон по каталогам с моим описанием. Для проверки качества базы шлем в ЛС сайты прогнанные по вашим базам для примера 2-3 сайта. Стоимость услуги до 3$ за сайт. Если будет качественный прогон к выбранному исполнителю ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта.

    Нужно раскрутить сайт 4vo.ru, интересует раскрутка сайта до уровня самонаполнения, когда наступит тот момент, что сайт будет обновляться на автомате... Присылайте свои предложения с ценой раскрутки, до этого момента... Так же возможна оплата за регисрации пользователей... ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение букмекерской конторы

    Интересует продвижение букмекерской конторы по запросам: букмекерская контора, ставки на спорт, тотализатор и всякие вариации данных запросов. На данный момент мы продвигаемся в системе seopult.ru С google дела обстоят нормально, потихоньку движемся в Топ 3 по ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить семантическое ядро

    $7

    Внимательно читайте: Сайт: http://arbitrag.biz/ Нужны тематические запросы с приставкой донецк Указание частоты в месяц приветствуется. Нужны запросы только те по которым есть спрос. Чем больше тем лучше. и просьба выделить 10 основных (самых популярных).

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение сайта доставки суши, пиццы

    $1000

    КОПИПАСТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТСЯ Сайт с нулевыми позициями (готовы ждать) Сайт делается. SEO спец для продвижения сайта доставки СУШИ,ПИЦЦЫ,КОРЕЙСКОЙ КУХНИ по региону Санкт-Петербург, нужны стоимости, время выхода в топ 10-5-3 ,также самостоятельное ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад