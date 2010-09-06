Работы и услуги входящие в продвижение веб-сайта

Для анализа, выявления возможностей и знаний Исполнителя, а также формирования бюджета продвижения веб-сайта (в т.ч. стратегии) необходимо составить полный перечень существующих на сегодняшний день работ и услуг по продвижению веб-сайтов начиная по возрастающей от сложности и цены (имеются ввиду все существующие варианты). Более четкий, подробный, качественно оформленный перечень будет претендовать на заключение договора.

P.S.

Коммерческие предложения прошу не присылать. Уже пробовали такой подход, куча-мала, и ничего не понятно. Нужен простой перечень (без длинных "речей"), можно с краткими указаниями по каждому виду продвижения и ориентировочной цены.

Собственно веб-сайт который необходимо будет продвигать (калькулятор ремонтно-строительных работ): www.sts41.ru Отклики можно отправлять в т.ч. на мыло [email protected] Звонить по телефону (4152) 33-78-79.