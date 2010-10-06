123qwert098

Антон 123qwert098

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Запись голосового меню для линии 8-800

    Запись голосового меню для линии 8-800 1. Необходимо записать небольшой текст (Текст для записи прикладывается - файл IVR короткий.doc), (записанный голос без музыки, необходимо прислать на изучение, возможно что он не подойдет). 2. Затем наложить его ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Маленький баннер

    Нужно сделать цветной баннер. А то черно-белый ни то. Размер 133*86 рх. Сразу скажу, там в одном баннере первая 8 выделена. Она не должна быть выделена. Образцы тут http://stels.my1.ru/banner7.html http://stels.my1.ru/banner_black.html Оплата Яндекс деньгами

    HTML
    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Работы и услуги входящие в продвижение веб-сайта

    Для анализа, выявления возможностей и знаний Исполнителя, а также формирования бюджета продвижения веб-сайта (в т.ч. стратегии) необходимо составить полный перечень существующих на сегодняшний день работ и услуг по продвижению веб-сайтов начиная по возрастающей от сложности ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Маленький баннер
Порядочный заказчик. Получила четкое техзадание с примерами. Сотрудничеством осталась довольна.
Мария молодец, сделала в течении объявленного времени баннер. Исправления вносила без эксцессов.
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