123qwert098

Нужно сделать цветной баннер. А то черно-белый ни то. Размер 133*86 рх. Сразу скажу, там в одном баннере первая 8 выделена. Она не должна быть выделена. Образцы тут http://stels.my1.ru/banner7.html http://stels.my1.ru/banner_black.html Оплата Яндекс деньгами