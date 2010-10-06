123qwert098

Запись голосового меню для линии 8-800 1. Необходимо записать небольшой текст (Текст для записи прикладывается - файл IVR короткий.doc), (записанный голос без музыки, необходимо прислать на изучение, возможно что он не подойдет). 2. Затем наложить его ...
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- Озвучивание9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать цветной баннер. А то черно-белый ни то. Размер 133*86 рх. Сразу скажу, там в одном баннере первая 8 выделена. Она не должна быть выделена. Образцы тут http://stels.my1.ru/banner7.html http://stels.my1.ru/banner_black.html Оплата Яндекс деньгамиБаннеры2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Для анализа, выявления возможностей и знаний Исполнителя, а также формирования бюджета продвижения веб-сайта (в т.ч. стратегии) необходимо составить полный перечень существующих на сегодняшний день работ и услуг по продвижению веб-сайтов начиная по возрастающей от сложности ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
13 лет назад
Порядочный заказчик. Получила четкое техзадание с примерами. Сотрудничеством осталась довольна.
Ответный отзыв
Мария молодец, сделала в течении объявленного времени баннер. Исправления вносила без эксцессов.