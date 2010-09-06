Вывести сайт по запросу "рефераты" в топ 10 Я и G

Требуется красиво пропиарить автосайт, без спама СТУДИИ ПРОХОДЯТ МИМО! И не надо предлагать каталоги, повышение пузомерок, социалки через bposter и т.д. Пишете цену, сроки и конкретные действия. Личку просьба не засорять.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вобщем суть работы в названии
добавлю, что срок 3 месяца - для домена в возрасте 2 месяца с 0 тиц. ( контент около 10000 страниц)
Интересны предложения только от профессионалов с ярким портфолио по теме заказа.
ограничения - бюджет на скупку ссылок строго ограничен земными цифрами.
Оплата только по безопаске при 100% выполнении условии заказа.
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