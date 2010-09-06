Пиар ВКонтакте

Страничка для продвижения: http://vsehorosho.org/russian/podpiska/gilbo/ Нужно создать как можно более эффективный тизер (можно несколько) по CTR, привлекающий целевую аудиторию на страничку. Формат тизера: 150х150 картинка и текст 75 символов. Все тизеры разумно подходящие - протестируем. Если будет CTR хотя бы ...