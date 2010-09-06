Продвижение сайта в гугле.

Проанализировать сайт букмекерской конторы и выявить возможные проблемы.
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Приветствую всех. Требуется провести раскрутку сайта http://neptunliman.kiev.ua и вывести его в на максимальные позиции в гугле (google.com.ua) по нескольким ключевым словам - рыбалка, карповая рыбалка. Оставляйте свои предложения и цены.
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