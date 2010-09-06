Приватно для Анохин Дмитрий

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки141 просмотр
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Проанализировать сайт букмекерской конторы и выявить возможные проблемы.

13 лет назад
4you4ever
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель, грамотно выполнил поставленную задачу.
Приятно иметь дело с такими людьми. Четкое задание, быстрая оплата. Порядочный заказчик. Рекомендую
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