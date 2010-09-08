webvld

Владимир Ионов webvld

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Сделать дизайн на ucoz платформе, игровые автоматы

    Здравствуйте! Есть сайт на UCOZ платформе, игровой тематики (игровые автоматы и рейтинг казино), ему нужен хороший дизайн. Необходим дизайн на подобии 777slot.at.ua, но чтоб был оригинальным не таким же, но по типу данного сайта

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо создать и продвинуть сайт казино

    Доброго времени суток. Необходимо создать, заполнить и продвинуть сайт игровой тематики. Там должны быть описания видеослотов (уникальный текст, контент), и партнерские ссылки на казино, где можно играть в данные игры. Сайт должен быть с уникальным материалом ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт по запросам.

    Здравствуйте! Необходимо продвинуть сайт тематики интернет-казино, таким образом, чтобы по запросам: игровые автоматы, играть в казино, онлайн казино, интернет-казино -- сайт был на первых местах в поисковиках. Видно, что большинство из них продвигаются с помощью сателлитов. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт на первые позиции поисковиков

    $100

    По запросам казино, интернет-казино, играть на деньги, и подобным, необходимо поднять(продвинуть) сайт (интернет-казино) на первые страницы поисковиков: гугла, яндекса, рамблера, апорта... Как лучше это сделать, знать лучше Вам. Сателлитами или рекламой. чем лучше? сколько хотите за ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад