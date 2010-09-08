Здравствуйте! Есть сайт на UCOZ платформе, игровой тематики (игровые автоматы и рейтинг казино), ему нужен хороший дизайн. Необходим дизайн на подобии 777slot.at.ua, но чтоб был оригинальным не таким же, но по типу данного сайта
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо создать, заполнить и продвинуть сайт игровой тематики. Там должны быть описания видеослотов (уникальный текст, контент), и партнерские ссылки на казино, где можно играть в данные игры. Сайт должен быть с уникальным материалом ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо продвинуть сайт тематики интернет-казино, таким образом, чтобы по запросам: игровые автоматы, играть в казино, онлайн казино, интернет-казино -- сайт был на первых местах в поисковиках. Видно, что большинство из них продвигаются с помощью сателлитов. ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
По запросам казино, интернет-казино, играть на деньги, и подобным, необходимо поднять(продвинуть) сайт (интернет-казино) на первые страницы поисковиков: гугла, яндекса, рамблера, апорта... Как лучше это сделать, знать лучше Вам. Сателлитами или рекламой. чем лучше? сколько хотите за ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт. Тематика: продажа стриптиз услуг, заказ стриптизера/стриптизерши. Подобие http://striptiz.org.ua/Веб-программирование35 заявокЗакрыт13 лет назад