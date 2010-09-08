Вывести сайт в топ 10

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок243 просмотра
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Сейчас делается сайт, домен тоже новый будет. Необходимо вывести в топ-10 Google.ru, Yandex.ru

Ключевые слова в приложении!

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад