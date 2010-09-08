Продвижение сайта рекламного агентства

Добрый день.

Требуется оптимизировать и продвинуть сайт web-btl.ru

Два основных направления услуг понятны из названия домена.

Интересует прежде всего Яндекс

Основные ключевики:

- реклама в лифтах

- расклейка объявлений

- раздача листовок

- проведение промо акций

- проведение промоакций

- проведение дегустаций

- Дегустации

- Сэмплинг

- Подарок за покупку

Так же просьба подобрать фразы по созданию-продвижению сайтов (на эту тематику) с не высокой стоимостью продвижения. Чтобы с чего-то начинать это направление.

Это основные ключевики. Их количество и список может меняться в зависимости от предполагаемой стоимости продвижения. Дополнительно рассмотрим предложенные вами ключевики.

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость за каждую фразу, ориентировочные сроки продвижения, условия оплаты и гарантии !

Оплачивать предпочтительно на рассчетный счет, но все зависит от условий и стоимости.

На все вопросы постараемся отвечать оперативно.

Отклики без указания стоимости, сроков и условий не рассматриваются!

Спасибо за понимание.