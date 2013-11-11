Что должно уметь приложение: 1. Считывать QR код 2. отправлять запросы на сервер, получать ответы. Написать нужно срочно!! Как можно скорее! Подробности обсудим.
Сделать дизайн мобильного приложения Android
Ищу дизайнера для создания дизайна мобильного приложения по инвестициям (Андроид).
Все подробности в личке.
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