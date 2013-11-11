Сделать дизайн мобильного приложения Android

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Закрыт10 заявок242 просмотра

Ищу дизайнера для создания дизайна мобильного приложения по инвестициям (Андроид).

Все подробности в личке.

Android
11 лет назад
dmpelin
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

two_corner
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад