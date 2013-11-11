Программа под android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт1 заявка155 просмотров

программа под android с исходником! Программа визуально должна быть похожа на апп "фото новости" (плей маркет)! без подключения к интернету! Просто база, деталей с картинками, имя, страна производителя, поиск по программе, и тест-ответ по картинке! Для большего понятия нарисовал на листе бумаги которую вы можете увидеть на фото ниже! по вопросам обращайтесь

Android
11 лет назад
didyk1982
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

Eu_Poprotsky
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад