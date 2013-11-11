программа под android с исходником! Программа визуально должна быть похожа на апп "фото новости" (плей маркет)! без подключения к интернету! Просто база, деталей с картинками, имя, страна производителя, поиск по программе, и тест-ответ по картинке! Для большего понятия нарисовал на листе бумаги которую вы можете увидеть на фото ниже! по вопросам обращайтесь