Дизайн мобильного приложения для детей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен7 заявок209 просмотров

Требуется разработать привлекательный дизайн для приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free

Дизайн не должен быть слишком ярким и отвлекающим.

11 лет назад
vvkolesov
Валентин 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

B_u_s_y_a
Ирина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
8 дней
Доволен процессом работы и результатом. Ирина выполнила задание качественно и быстро. Все замечания/предложения быстро реализовывались. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятное общение, всегда на связи, четкие ответы на любые вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

B_u_s_y_a
Ирина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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