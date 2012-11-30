Проект небольшого образовательного мобильного приложения создан в 14 году. Теперь не компилируется - многие методы deprecated и проект не соответствует требованиям Google Play из-за устаревших классов. Задача - актуализировать проект, чтобы он скомпилировался на Eclipse ...
- $100Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $250
Необходимо создать набор тестовых сценариев на Selenium IDE для тестирования нетривиального веб приложения. Тестируем - процесс LogIn, создание заказов и прочие бизнес-процессы. Детали - письмом. Сроки - 2 нед. Стоимость - 250-300$Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать приложение для android платформы (телефоны/планшеты). Приложение типа мозаика. игровое поле в которое игрок выставляет квадратики, чтобы составить узор. Приложение будет состоять только из одного экрана. на элементах управления не будет никаких надписей. Весь внешний вид есть в ...Завершен9 лет назад
- $200
Требуется разработать несколько вариантов дизайна приложения - задачника по математике. В приложении 3 экрана. Аудитория - дети 6-10 лет. Картинки четкие, яркие, но не пёстрые.Завершен9 лет назад
- $250
Имеется простое детское образовательное Andriod приложение. https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free Для него имеется нарезанный дизайн. Требуется "прикрутить" дизайн к приложению. Оплата Web Money на R-кошелекМобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Требуется разработать привлекательный дизайн для приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free Дизайн не должен быть слишком ярким и отвлекающим.Завершен10 лет назад
Мы - российская команда разработчиков ПО, специализирующуюся на создании софта для анализа финансовых рынков. Мы разработали desktop приложение, позволяющее пользователю просматривать информацию в табличном виде и в виде графиков. Часть этой функциональности планируется сделать доступной через мобильное ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо перевести с русского на корейский описание программы-задачника по математике первый класс, базу вопросов и строковые ресурсы. Лексика-простейшая. Сложность - текст содержит HTML оформление. Бюджет проекта 3-4 тыс. руб. Если вас заинтересует предложение - вышлю текст для определения ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play + несколько (<20) иконок в формате PNG. Подробности вышлю потенциальным исполнителям.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад