Необходимо отрисовать приложение для android платформы (телефоны/планшеты). Приложение типа мозаика. игровое поле в которое игрок выставляет квадратики, чтобы составить узор. Приложение будет состоять только из одного экрана. на элементах управления не будет никаких надписей. Весь внешний вид есть в ...