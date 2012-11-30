vvkolesov

Валентин vvkolesov

 
49 летРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Актуализация небольшого проекта на Android

    $100

    Проект небольшого образовательного мобильного приложения создан в 14 году. Теперь не компилируется - многие методы deprecated и проект не соответствует требованиям Google Play из-за устаревших классов. Задача - актуализировать проект, чтобы он скомпилировался на Eclipse ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Набор тестовых сценариев на Selenium IDE

    $250

    Необходимо создать набор тестовых сценариев на Selenium IDE для тестирования нетривиального веб приложения. Тестируем - процесс LogIn, создание заказов и прочие бизнес-процессы. Детали - письмом. Сроки - 2 нед. Стоимость - 250-300$

    Selenium
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн приложения - мозаика

    Необходимо отрисовать приложение для android платформы (телефоны/планшеты). Приложение типа мозаика. игровое поле в которое игрок выставляет квадратики, чтобы составить узор. Приложение будет состоять только из одного экрана. на элементах управления не будет никаких надписей. Весь внешний вид есть в ...

    AndroidПриложение для Android
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн детского образовательного приложения (Андроид)

    $200

    Требуется разработать несколько вариантов дизайна приложения - задачника по математике. В приложении 3 экрана. Аудитория - дети 6-10 лет. Картинки четкие, яркие, но не пёстрые.

    Android
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • "Прикрутить" дизайн к Andriod приложению

    $250

    Имеется простое детское образовательное Andriod приложение. https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free Для него имеется нарезанный дизайн. Требуется "прикрутить" дизайн к приложению. Оплата Web Money на R-кошелек

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн мобильного приложения для детей

    $100

    Требуется разработать привлекательный дизайн для приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free Дизайн не должен быть слишком ярким и отвлекающим.

    Дизайн мобильного приложения
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Долгосрочный проект-мобильное приложение для iPad

    Мы - российская команда разработчиков ПО, специализирующуюся на создании софта для анализа финансовых рынков. Мы разработали desktop приложение, позволяющее пользователю просматривать информацию в табличном виде и в виде графиков. Часть этой функциональности планируется сделать доступной через мобильное ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод на корейский язык

    $100

    Необходимо перевести с русского на корейский описание программы-задачника по математике первый класс, базу вопросов и строковые ресурсы. Лексика-простейшая. Сложность - текст содержит HTML оформление. Бюджет проекта 3-4 тыс. руб. Если вас заинтересует предложение - вышлю текст для определения ...

    HTML
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип Android приложения

    $100

    Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play + несколько (&lt;20) иконок в формате PNG. Подробности вышлю потенциальным исполнителям.

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
airstep
Тарас 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Актуализация небольшого проекта на Android
Всё отлично. Пересобрали. Работает. Заказчика рекомендую )
Мой первый опыт работы с Тарасом - все сделано отлично! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн приложения - мозаика
Спасибо большое за интересный проект! Приятное общение и своевременная оплата, приятно работать с таким заказчиком. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отличный дизайнер, знание специфики мобильного дизайна. Ответственный исполнитель, творческий подход и приятное общение! Спасибо, Татьяна!
Ответный отзыв
B_u_s_y_a
Ирина 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн детского образовательного приложения (Андроид)
Интересные проекты, всегда на связи, оплата всегда во время. Рекомендую.
Ирина качественно выполнила задание. Предварительно детально обсуждались варианты дизайнов . Оперативно вносились изменения. Всегда на связи. Только положительные впечатления о сотрудничестве.
Ответный отзыв
lomak
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
"Прикрутить" дизайн к Andriod приложению
Валентин очень приятный и интелегентный человек, работа с ним оставила только приятное впечатление, побольше бы таких заказчиков. Всем рекомендую..
Дмитрий с задачей справился. Кроме прикручивания дизайна вносил конструктивные коррективы в код приложения и работу дизайнера. Работой доволен.
Ответный отзыв
B_u_s_y_a
Ирина 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн мобильного приложения для детей
Приятное общение, всегда на связи, четкие ответы на любые вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Доволен процессом работы и результатом. Ирина выполнила задание качественно и быстро. Все замечания/предложения быстро реализовывались. Рекомендую к сотрудничеству.
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