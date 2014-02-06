"Прикрутить" дизайн к Andriod приложению

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка197 просмотров

Имеется простое детское образовательное Andriod приложение.

https://play.google.com/store/apps/details?id=greenbutton.math.first.eng.free

Для него имеется нарезанный дизайн.

Требуется "прикрутить" дизайн к приложению.

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11 лет назад
vvkolesov
Валентин 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lomak
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$200
14 дней
Дмитрий с задачей справился. Кроме прикручивания дизайна вносил конструктивные коррективы в код приложения и работу дизайнера. Работой доволен.
Валентин очень приятный и интелегентный человек, работа с ним оставила только приятное впечатление, побольше бы таких заказчиков. Всем рекомендую..

Заявки фрилансеров

lomak
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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