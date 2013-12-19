Разработчик на Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки149 просмотров

Для реализации проектов на базе Android требуется квалифицированный разработчик. Возможна удаленная работа.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Следующие проекты предстоит сделать:

1. На базе Android был разработан апп. В аппе есть информационные рубрики. Задача:

- в каждую рубрику нужно добавить видео

- заново собрать апп

- перевыставить апп на гугл

2. Есть апп на iOS. Нужно сделать его аналоговую копию на Android.

Никакой сложной функиональности.

3. Нужно разработать апп согласно спецификации.

Жду предложений

AndroidiOS
11 лет назад
Magentojob
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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