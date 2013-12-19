Необходимо разработать приложение под андроид - интерактивный плеер. Задача делится на этапы. Описание функционала, необходимого для первого этапа - в приложенном файле. В ответе сразу указывайте инструментарий для разработки. ...
Разработчик на Android
Для реализации проектов на базе Android требуется квалифицированный разработчик. Возможна удаленная работа.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Следующие проекты предстоит сделать:
1. На базе Android был разработан апп. В аппе есть информационные рубрики. Задача:
- в каждую рубрику нужно добавить видео
- заново собрать апп
- перевыставить апп на гугл
2. Есть апп на iOS. Нужно сделать его аналоговую копию на Android.
Никакой сложной функиональности.
3. Нужно разработать апп согласно спецификации.
Жду предложений
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