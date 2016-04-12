Magentojob

Самойленко Magentojob

 
43 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка WordPress-темы на базе существующего сайта

    $50

    У нас есть сайт shellfire net, написанный на CMS. Но расширением для этого сайта является блог, сделанный на WordPress.   Клиент хочет оформить блог в стиле текущего сайта.   Задачи:: 1. дизайн блога подогнать под дизайн общего сайта shellfirenet ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция Zen Cart с Amazon

    Cайт, основанный на Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon. Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на своем сайте.   В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными:   Zen Cart-&gt;  Amazon - продукты - варианты продуктов - статусы заказов   Amazon-&gt;  ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка плагинов для WordPress

    Есть сайт,построенный на WordPress. Для этого сайтанужно разработать ряд нового функционала. Каждый функционал должен быть сделан в виде плагина. Задачи: 1. Длявеб-портала нужно сделать так, чтобы админ мог в админке отфильтровать/выбирать нужную ему модель авто. Для выбранноймодели авто админ должен ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка Amazon connector для Zen Cart

    Магазин, сделанный на базе Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon. Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на своем сайте самостоятельно   В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными:   Zen Cart-&gt;  Amazon - продукты - варианты продуктов - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Апдейт Magento

    Следующий проектсостоит из следующих задач:   [b][u]А) Magento Update[/u][/b] - мы апдейтим текущую версию магенто до версии 1.9.3.4 - мы устанавливаем пакеты безопасности SUPEE-9767 и SUPEE-8167M-1.9.3.4 - мы проверяем все модули на работоспособность   [b][u]Б) [/u][/b][b][u]SPAM-[/u][/b][b][u]Newsletter[/u][/b] нам нужно выключить на сайте Newsletter   [b][u]В) [/u][/b][b][u]Design[/u][/b] - ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Magento V. 2.1.5 и M2EPRO

    Описание задач: [b]Задачи[/b]   1. Необходимо на сервере клиента установить последнюю версию Magento V. 2.1.5 2. Необходимо установить M2EPRO модуль и настраить его под еВау (данныедля обоих эккаунтов предоставлены) 3. Конфигурация еВау: А) импорт продуктов из еВау-эккаунта в Магенто (Mapped Products ...

    Magento
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшие изменения для Magento

    1. Cache: Проблема[b]:[/b] любые изменения,сделанные в админке, на сайте показываются с опозданием. --- Пишем плагин, который будет удалять кеш. 2. Mailserver: После того как был сделан заказ,подтверждение о заказе получаешь лишь спустя 20 минут. Клиент просит настроить сервер или систему ...

    Magento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Импорт продуктов в Magento 1.9

    нам нужно проимпортить в магазин на базе Magento 1.9 приатаченный файл. - Выделенные жирным продукты являются конфигурируемыми. Они состоят из простых продуктов - Также есть конфигурируемые, но без простых продуктов - Зависимые продукты разделены линией - Во фронтенде сортировка должны ...

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение и платформа Uber

    Необходимо создать приложение (iOS и Android) такое, как Uber (за исключением услуги подписки, где водители платят за использование платформы). Мы будем взимать плату за обработку кредитной карты, а также комиссию за tlc и плату за обслуживание ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рендеринг на основании PSD-макета

    Нужно разработать 3D объект (с учетом рендеринга 1500px по длинной стороне) на основании PSD-макета.  Речь идет о пиджаке/фраке (см. вложение) Прошу озвучить стоимость и сроки

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен иллюстратор

    Для реализации проекта нужен художник, который карандашом или ручкой мог бы нарисовать серию работ, посвященных половцам. Следующие сюжеты:   - воин с мечом, луком (в спокойном состоянии, в движении) - воин на коне (на скаку, в обычном положении) - битва/схватка - ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составление уникальных текстов на английском

    Необходимо составить 6 уникальных рекламных текстов о ведущей веб-компании. Это значит, что тексты не должны повторяться с существующими аналогичными текстами, представленными в Интернете. То есть все тексты будут проверяться на оригинальность и уникальность.     [b]Текст 1[/b] Объем: 1800 символов Язык: английский Тема: ...

    WordPressWooCommerceMagentoРекламный текст
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна

    Нужно разработать дизайн для будущего магазина по примеру: [url=http://www.templatemonster.com/demo/52277.html]http://www.templatemonster.com/demo/52277.html[/url] [url=http://www.templatemonster.com/demo/51869.html]http://www.templatemonster.com/demo/51869.html[/url] Тексты должны быть на немецком. Следующие страницы нужно будет сделать: 1. homepage 2. product listing 3. product page 4. checkout 5. info page В дизайне будет использоваться готовый логотип Озвучьте цену и сроки

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интеграция букинговой системы в WordPress

    нужно реализовать интеграцию/подключение букинговой системык существующему сайту на базе WordPress.А именно: - сайт нужно подключить к букинговой системе (информация по API есть) - все страницы букинговой системы должны быть адаптированы под мобильные гаджеты (то есть интегарция должна быть ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн для мобильных приложений

    Объем работ:   1. Логтип Необходимо разработать логотип, в котором будет использоваться слово RegioKalender (региональный календарь) Цвета: на личное усомтрение Слоган: отсуствует Тексты: отсуствуют 2. Дизайн для мобильного приложения Нужно разработать дизайн следующих страниц для планшетов и смартфонов:   - Загрузочная страница - Стартовая с страница с ...

    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D анимация на базе CAD файла

    Нужно будет разработать три 3D-видео-ролика по примеру: https://www.youtube.com/watch?v=XqoWKN5rS8A https://www.youtube.com/watch?v=rH5ywfEGvLw https://www.youtube.com/watch?v=DkFN_ttus8U То есть на базе CAD файла нужно показать внутренние процессы трех агрегатов. Каждое видео будет иметь: - вступление (уже готово. См. примеры выше) - сопроводительные тексты (на английском и немецком языках. Соответственно в конечном ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D модель автомобиля Mitsubishi Colt

    Нужно создать 3D модель автомобиля Mitsubishi Colt (1998 г). Высылаю вложения. Нужно сделать так, чтобы модель можно было распечатать на 3D-принтере.  При этом колеса не нужны. Наряду с внешним видом нужно учесть салон автомобиля. Сколько будет стоить и какие ...

    3D-модель
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D room rendering

    Нам нужно создать 2 фотореалистические комнаты в соответствии со спецификацией. Нам нужны будут исходники и отрендеренные картинки. [b]Картинка 1[/b] (см. Room and Sofa.jpg и Room and Sofa_II.jpg) Размер: 1576 x 1020 px Вместо дивана, показанного на картинке, будет использоваться другое дивой (информация ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 3D дизайн

    Для разработки моделей вещей нужен 3D дизайнер. Речь идет об обычных вещах:рубашка (с коротким, длинным или средним рукавом), штаны (3/4, длинные, коротки) и т.п.   Каждая вещь (например, футболка поло с длинным рукавом) должнабыть представлена в четырех видах: ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание 5 сюжетов для комикса

    $250

    [b]Основные требования[/b] - Нужно создать 5 картинок в стиле комиксов. - Главный персонаж (сфотографированный отдельно) будет потомдобавляться в комиксовую картинку посредством фотомонтажа. - То есть комиксовые картинки нужно создать так, чтобы наних было место для главного персонажа (то ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
JuliyaM
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$260
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна
С Алексеем было приятно работать! Ответственный заказчик, всегда на связи, отличная коммуникация, своевременная оплата. Остались лишь положительные впечатления от сотрудничества! Спасибо за проект! Рекомендую Алексея к сотрудничеству.
Проект был сделан в срок. Преимущества работы: - отменная коммуникация - четкое исполнение - ответственность при выполнении даже небольшой задачи Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ответный отзыв
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
8 лет назад
3D room rendering
Адекватный и приятный в общении заказчик. ТЗ понятное, поправки вовремя и по делу, оплата в срок. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую Андрея как профессионального 3D дизайнера!
Ответный отзыв
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
год назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для iPhone-приложения
Приятное и грамотное общение, полная оплата, прекрасный заказчик! С удовольствием продолжу работу :)
Быстро, четко и качественно! Такой подход характеризует человека как профессионала!
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