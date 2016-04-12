Magentojob

У нас есть сайт shellfire net, написанный на CMS. Но расширением для этого сайта является блог, сделанный на WordPress. Клиент хочет оформить блог в стиле текущего сайта. Задачи:: 1. дизайн блога подогнать под дизайн общего сайта shellfirenet ...
- $50HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Cайт, основанный на Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon. Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на своем сайте. В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными: Zen Cart-> Amazon - продукты - варианты продуктов - статусы заказов Amazon-> ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть сайт,построенный на WordPress. Для этого сайтанужно разработать ряд нового функционала. Каждый функционал должен быть сделан в виде плагина. Задачи: 1. Длявеб-портала нужно сделать так, чтобы админ мог в админке отфильтровать/выбирать нужную ему модель авто. Для выбранноймодели авто админ должен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Магазин, сделанный на базе Zen Cart, нужно интегрировать с Amazon. Причем саму интеграцию делаем в виде плагина, дабы админ мог установить его на своем сайте самостоятельно В рамках плагина реализовываем следующий обмен данными: Zen Cart-> Amazon - продукты - варианты продуктов - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Следующий проектсостоит из следующих задач: [b][u]А) Magento Update[/u][/b] - мы апдейтим текущую версию магенто до версии 1.9.3.4 - мы устанавливаем пакеты безопасности SUPEE-9767 и SUPEE-8167M-1.9.3.4 - мы проверяем все модули на работоспособность [b][u]Б) [/u][/b][b][u]SPAM-[/u][/b][b][u]Newsletter[/u][/b] нам нужно выключить на сайте Newsletter [b][u]В) [/u][/b][b][u]Design[/u][/b] - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Описание задач: [b]Задачи[/b] 1. Необходимо на сервере клиента установить последнюю версию Magento V. 2.1.5 2. Необходимо установить M2EPRO модуль и настраить его под еВау (данныедля обоих эккаунтов предоставлены) 3. Конфигурация еВау: А) импорт продуктов из еВау-эккаунта в Магенто (Mapped Products ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Cache: Проблема[b]:[/b] любые изменения,сделанные в админке, на сайте показываются с опозданием. --- Пишем плагин, который будет удалять кеш. 2. Mailserver: После того как был сделан заказ,подтверждение о заказе получаешь лишь спустя 20 минут. Клиент просит настроить сервер или систему ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
нам нужно проимпортить в магазин на базе Magento 1.9 приатаченный файл. - Выделенные жирным продукты являются конфигурируемыми. Они состоят из простых продуктов - Также есть конфигурируемые, но без простых продуктов - Зависимые продукты разделены линией - Во фронтенде сортировка должны ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать приложение (iOS и Android) такое, как Uber (за исключением услуги подписки, где водители платят за использование платформы). Мы будем взимать плату за обработку кредитной карты, а также комиссию за tlc и плату за обслуживание ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать 3D объект (с учетом рендеринга 1500px по длинной стороне) на основании PSD-макета. Речь идет о пиджаке/фраке (см. вложение) Прошу озвучить стоимость и сроки3D-графика5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для реализации проекта нужен художник, который карандашом или ручкой мог бы нарисовать серию работ, посвященных половцам. Следующие сюжеты: - воин с мечом, луком (в спокойном состоянии, в движении) - воин на коне (на скаку, в обычном положении) - битва/схватка - ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо составить 6 уникальных рекламных текстов о ведущей веб-компании. Это значит, что тексты не должны повторяться с существующими аналогичными текстами, представленными в Интернете. То есть все тексты будут проверяться на оригинальность и уникальность. [b]Текст 1[/b] Объем: 1800 символов Язык: английский Тема: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать дизайн для будущего магазина по примеру: [url=http://www.templatemonster.com/demo/52277.html]http://www.templatemonster.com/demo/52277.html[/url] [url=http://www.templatemonster.com/demo/51869.html]http://www.templatemonster.com/demo/51869.html[/url] Тексты должны быть на немецком. Следующие страницы нужно будет сделать: 1. homepage 2. product listing 3. product page 4. checkout 5. info page В дизайне будет использоваться готовый логотип Озвучьте цену и срокиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужно реализовать интеграцию/подключение букинговой системык существующему сайту на базе WordPress.А именно: - сайт нужно подключить к букинговой системе (информация по API есть) - все страницы букинговой системы должны быть адаптированы под мобильные гаджеты (то есть интегарция должна быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Объем работ: 1. Логтип Необходимо разработать логотип, в котором будет использоваться слово RegioKalender (региональный календарь) Цвета: на личное усомтрение Слоган: отсуствует Тексты: отсуствуют 2. Дизайн для мобильного приложения Нужно разработать дизайн следующих страниц для планшетов и смартфонов: - Загрузочная страница - Стартовая с страница с ...Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно будет разработать три 3D-видео-ролика по примеру: https://www.youtube.com/watch?v=XqoWKN5rS8A https://www.youtube.com/watch?v=rH5ywfEGvLw https://www.youtube.com/watch?v=DkFN_ttus8U То есть на базе CAD файла нужно показать внутренние процессы трех агрегатов. Каждое видео будет иметь: - вступление (уже готово. См. примеры выше) - сопроводительные тексты (на английском и немецком языках. Соответственно в конечном ...Анимация12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать 3D модель автомобиля Mitsubishi Colt (1998 г). Высылаю вложения. Нужно сделать так, чтобы модель можно было распечатать на 3D-принтере. При этом колеса не нужны. Наряду с внешним видом нужно учесть салон автомобиля. Сколько будет стоить и какие ...3D-графика10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам нужно создать 2 фотореалистические комнаты в соответствии со спецификацией. Нам нужны будут исходники и отрендеренные картинки. [b]Картинка 1[/b] (см. Room and Sofa.jpg и Room and Sofa_II.jpg) Размер: 1576 x 1020 px Вместо дивана, показанного на картинке, будет использоваться другое дивой (информация ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для разработки моделей вещей нужен 3D дизайнер. Речь идет об обычных вещах:рубашка (с коротким, длинным или средним рукавом), штаны (3/4, длинные, коротки) и т.п. Каждая вещь (например, футболка поло с длинным рукавом) должнабыть представлена в четырех видах: ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
[b]Основные требования[/b] - Нужно создать 5 картинок в стиле комиксов. - Главный персонаж (сфотографированный отдельно) будет потомдобавляться в комиксовую картинку посредством фотомонтажа. - То есть комиксовые картинки нужно создать так, чтобы наних было место для главного персонажа (то ...Презентации3 заявкиЗакрыт8 лет назад