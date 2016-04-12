Magentojob

Нужно создать 3D модель автомобиля Mitsubishi Colt (1998 г). Высылаю вложения. Нужно сделать так, чтобы модель можно было распечатать на 3D-принтере. При этом колеса не нужны. Наряду с внешним видом нужно учесть салон автомобиля. Сколько будет стоить и какие ...