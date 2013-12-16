Сделать приложение для автомобилистов.Суть простая, ПО определяет местоположения авто и подсказывает человеку когда тот находится под действие знака стоянка и остановка запрещена. Варианты исполнения нанести на карту знаки и их радиус действия. Предлагайте ...
Интерактивный плеер под Андроид.
Необходимо разработать приложение под андроид - интерактивный плеер.
Задача делится на этапы.
Описание функционала, необходимого для первого этапа - в приложенном файле.
В ответе сразу указывайте инструментарий для разработки.
Оплата по факту поэтапно, либо СБР.
Жду предложений по цене и срокам.
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