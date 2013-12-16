Есть уже готовое приложение, рабочее на iOS приложение Vkino

Такое же как и уже выложенное https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru&ls=1&mt=8

Однако, есть проблемы:

- работа с данными (не все кешируется, не всегда отображается, не всегда обновляется правильно)

- устранение ошибок

- дизайнерские доработки UI

- дальнейшее развитие и поддержка

Что нужно:

- разобраться в чужом коже

- все доделать/исправить

- сопровождать и развивать