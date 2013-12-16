Необходимо разработать приложение под андроид - интерактивный плеер. Задача делится на этапы. Описание функционала, необходимого для первого этапа - в приложенном файле. В ответе сразу указывайте инструментарий для разработки. ...
IOS приложение Vkino
Есть уже готовое приложение, рабочее на iOS приложение Vkino
Такое же как и уже выложенное https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru&ls=1&mt=8
Однако, есть проблемы:
- работа с данными (не все кешируется, не всегда отображается, не всегда обновляется правильно)
- устранение ошибок
- дизайнерские доработки UI
- дальнейшее развитие и поддержка
Что нужно:
- разобраться в чужом коже
- все доделать/исправить
- сопровождать и развивать
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