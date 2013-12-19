Дизайнер-разработчик приложений iOs и Android

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки117 просмотров

Ищем эксперта в области разработки мобильный приложений под Android и IPhone. Работаем на французском рынке, потенциальный объём 2-3 проекта в месяц, с бюджетом 1000€+

AndroidiOS
11 лет назад
WeeTeam
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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