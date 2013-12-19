Бизнес приложение на Corona SDK

Надо разработать приложение на движке Корона. Приложение представляет собой точку продаж - экран с кнопками выбора позиций, текущим заказом (примерно как в приложении). данные должны синхронизироваться с облаком (через GET,POST json файлы), сохраняться в локальной базе sqlite так, чтоб приложение полноценно работало в офлайн режиме. фактически должен быть только экран как на вложении + стартовый экран входа и настроек. Ищем только специалистов с хорошим опытом работы с Corona SDK