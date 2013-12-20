Создать IOS приложение

Есть уже готовое приложение, рабочее на iOS приложение Vkino Такое же как и уже выложенное https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru&ls=1&mt=8 Однако, есть проблемы: - работа с данными (не все кешируется, не всегда отображается, не ...