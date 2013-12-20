Создать IOS приложение

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Закрыт6 заявок154 просмотра

Создать мобильное приложение аналогичное https://itunes.apple.com/ru/app/lucsie-tosty-pozdravlenia/id691189074?mt=8.

iOS
11 лет назад
moby-gt
42 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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