Ирина B_u_s_y_aB_u_s_y_a
32 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
I have more than 4 years of experience, specializing in UI/ UX, web, mobile and graphic design. My ultimate goal is to set up products that are usable, engaging and functional ensuring that a product design is fresh, modern, and easy to use.
My strength lies in thinking outside the box and giving shape to clients’ ideas. Moreover, I have profound understanding of creating seamless, eye catchy user interfaces compatible with modern standards.
I strive to establish a long-term relationship with all of my clients therefore I would love to discuss the details with you with a great pleasure.
https://creativemarket.com/B_u_s_y_a
Портфолио
- Dashboard289 просмотров
- File manager iphone6615 просмотров
- Сервис для Такси601 просмотр
- Ios interface525 просмотров
- Interface for iOS527 просмотров
- Coffee210 просмотров
- Серия мобильных приложений для детей482 просмотра
- Global Illumination214 просмотров
- Treehouse223 просмотра
- Club331 просмотр
- Эко-сервер207 просмотров
- Polygator328 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Ирина качественно выполнила задание. Предварительно детально обсуждались варианты дизайнов . Оперативно вносились изменения. Всегда на связи. Только положительные впечатления о сотрудничестве.
Ответный отзыв
Интересные проекты, всегда на связи, оплата всегда во время. Рекомендую.
$55
2 балла
10 лет назад
спать надо меньше.
Ответный отзыв
Заказчик, пропал со связи. Скинул ТЗ, когда макет уже был сделан и готов к отправке, заказчик исчез.
$100
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо, за качественную и быструю работу.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
$110
10 баллов
10 лет назад
Хороший, быстрый, понимающий дизайнер. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству=)
$100
10 баллов
10 лет назад
Доволен процессом работы и результатом. Ирина выполнила задание качественно и быстро. Все замечания/предложения быстро реализовывались. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятное общение, всегда на связи, четкие ответы на любые вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Дизайн мобильных приложений
4 отзыва
$22.5/час
от $200от 5 дней
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