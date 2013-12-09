B_u_s_y_a

Ирина B_u_s_y_a

 
32 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

I have more than 4 years of experience, specializing in UI/ UX, web, mobile and graphic design. My ultimate goal is to set up products that are usable, engaging and functional ensuring that a product design is fresh, modern, and easy to use. 

My strength lies in thinking outside the box and giving shape to clients’ ideas. Moreover, I have profound understanding of creating seamless, eye catchy user interfaces compatible with modern standards. 

I strive to establish a long-term relationship with all of my clients therefore I would love to discuss the details with you with a great pleasure.

https://creativemarket.com/B_u_s_y_a

https://dribbble.com/IrinaBolibok

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Отзывы заказчиков
vvkolesov
Валентин 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн детского образовательного приложения (Андроид)
Ирина качественно выполнила задание. Предварительно детально обсуждались варианты дизайнов . Оперативно вносились изменения. Всегда на связи. Только положительные впечатления о сотрудничестве.
Интересные проекты, всегда на связи, оплата всегда во время. Рекомендую.
Ответный отзыв
rabota013
Роман 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$55
2 балла
10 лет назад
Перевод в psd
спать надо меньше.
Заказчик, пропал со связи. Скинул ТЗ, когда макет уже был сделан и готов к отправке, заказчик исчез.
Ответный отзыв
MeTuC
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн интернет-магазина по образцу.
Большое спасибо, за качественную и быструю работу.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
tag-egor
Егор 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$110
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для iPhone в стиле iOS7
Хороший, быстрый, понимающий дизайнер. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству=)
Ответный отзыв
vvkolesov
Валентин 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн мобильного приложения для детей
Доволен процессом работы и результатом. Ирина выполнила задание качественно и быстро. Все замечания/предложения быстро реализовывались. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятное общение, всегда на связи, четкие ответы на любые вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
4 отзыва
$22.5/час
от $200от 5 дней
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