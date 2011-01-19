Создание личного сайта.

Нужен личный сайт.

Разделы сайта: 1.Обо мне (текст и 1 фото); 2.Для широкого круга читателей; 3. Для учёных; 4. Контакты.

Преобладание российского триколора в оформлении. Минимализм и простота, без "гламурных" излишеств (т.к. деятельность автора имеет в т.ч. и социальную направленность). Но "со вкусом". Возможно использоавние стандартных заготовок из интернета. Главное - аккуратность и простота.

Срок: до 16 января. Готов поручить работу новичкам.

Что я готов предложить: 1500 р, хороший отзыв (за хорошую работу) и рекомендация всем своим коллегам по науке, которым в скором времени понадобятся такие же личные сайты для выкладывания статей.