Создание личного сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен35 заявок457 просмотров

Нужен личный сайт.

Разделы сайта: 1.Обо мне (текст и 1 фото); 2.Для широкого круга читателей; 3. Для учёных; 4. Контакты.

Преобладание российского триколора в оформлении. Минимализм и простота, без "гламурных" излишеств (т.к. деятельность автора имеет в т.ч. и социальную направленность). Но "со вкусом". Возможно использоавние стандартных заготовок из интернета. Главное - аккуратность и простота.

Срок: до 16 января. Готов поручить работу новичкам.

Что я готов предложить: 1500 р, хороший отзыв (за хорошую работу) и рекомендация всем своим коллегам по науке, которым в скором времени понадобятся такие же личные сайты для выкладывания статей.

14 лет назад
Fomichov
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Андрей подошёл к работе профессионально и ответственно. Все мои требования и пожелания были соблюдены. Результатом работы остался очень доволен. Рекомендую всем.
Антон, отличный заказчик, ясная начальная постановка задания, четкие ответы и развёрнутые ответы на встречные вопросы и своевременная оплата. Очень рад сотрудничеству с ним. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад