Доброго времени суток! Нужно сделать (программирование и дизайн) простой интернет-магазин презервативов на бесплатном веб-сервисе shop-script.ru Также требуется дальнейшее сопровождение магазина, как дизайн, так и программирование (если потребуются ...
Флеш сайт
Нужен флеш сайт примерно как этот http://www.flashtemplates.com/fpreview-3023.html
чтобы простенько но со вкусом
Направленность игровые сервера
Логотип+его флеш анимация
Видеоплеер с функцией поиска видео по названию
простейший форум чтобы был единым целым с сайтом
и кое что по мелочи подробнее расскажу в личке
Заявки фрилансеров
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