Флеш сайт

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Закрыт10 заявок280 просмотров

Нужен флеш сайт примерно как этот http://www.flashtemplates.com/fpreview-3023.html

чтобы простенько но со вкусом

Направленность игровые сервера

Логотип+его флеш анимация

Видеоплеер с функцией поиска видео по названию

простейший форум чтобы был единым целым с сайтом

и кое что по мелочи подробнее расскажу в личке

HTML
14 лет назад
croko
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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