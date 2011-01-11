Социальная сеть фотографов "под ключ"

Необходимо разработать сайт "под ключ".

Подобрать движок. Главное требование к цмске - легкость обновления информации (чтобы даже новичок мог понять что к чему).

Удобная навигация.

Сайт должен быть оптимизирован под поисковые системы.

Приятный дизайн. Стильная шапка (логотип и фирменный знак).

Бриф на разработку проекта есть. Перед началом работ нужно обсудить всё детально. Также по ходу выполнения хотелось бы видеть промежуточные результаты.

Прежде чем выставлять окончательную цену, ознакомьтесь, пожалуйста, с ТЗ. Для этого, оставляйте свои мейлы в проекте (предложения скрыты).