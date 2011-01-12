Интернет-магазин joomla+virtuemart

Требуется создать интернет магазин на CMS Joomla в связке с Virtuemart для продажи SaaS услуг(в качестве примера www.parallels.com/ ) и услуг дистанционного обучения. Перечень работ включает:

1. Установку и настройку связки Joomla+VirtueMart.

2. Поиск готового шаблона и его адаптация под требования заказчика/разработка шаблона;

3. Настройка взаимодействия с платежной системой ROBOKASSA( www.robokassa.ru/ ) в автоматичесом режиме(изменение статусов заказов в зависимости от результата оплаты);

4. Разработка модуля взаимодействия с 1С в двухстороннем порядке:

- передача данных о заказчике (физ. или юр. лицо) и оплате в 1С для оплаченных заказов;

– получение данных из 1С(для инициации отправки письма пользователю о возможности начать использование оплаченных услуг);

5. Наполнение сайта контентом(предоставляется заказчиком).

Срок: 2-2.5 недели.

Жду предложений по срокам и цене.