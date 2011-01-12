Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...
Интернет-магазин joomla+virtuemart
Требуется создать интернет магазин на CMS Joomla в связке с Virtuemart для продажи SaaS услуг(в качестве примера www.parallels.com/ ) и услуг дистанционного обучения. Перечень работ включает:
1. Установку и настройку связки Joomla+VirtueMart.
2. Поиск готового шаблона и его адаптация под требования заказчика/разработка шаблона;
3. Настройка взаимодействия с платежной системой ROBOKASSA( www.robokassa.ru/ ) в автоматичесом режиме(изменение статусов заказов в зависимости от результата оплаты);
4. Разработка модуля взаимодействия с 1С в двухстороннем порядке:
- передача данных о заказчике (физ. или юр. лицо) и оплате в 1С для оплаченных заказов;
– получение данных из 1С(для инициации отправки письма пользователю о возможности начать использование оплаченных услуг);
5. Наполнение сайта контентом(предоставляется заказчиком).
Срок: 2-2.5 недели.
Жду предложений по срокам и цене.
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