Надо сделать функциональную копию http://www.avito.ru/ Должна быть платежная система для VIP объявлений. (http://www.avito.ru/help/vip-obyavleniya_228) В остальном все так же… просто список объявлений и поиск по объявлениям. Все объявления делятся на категории и ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требования: • знания PHP4 и PHP5 (ООП) • уверенные знания MySQL • HTML, CSS, JavaScript, AJAX • опыт работы с PHP фреймворками ( ZF, Symfony, ...) • пользователь ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Используя любую система для создания чертежей, необходимо создать план дома или этажа (несколько задач). Изначально вам будет дан сырой план и размеры комнат и дома. Конечный формат должен быть PDF. Пример сырого ...Прочее33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть SSH доступ к серверу, где установлен Linux ubuntu 10.10 Server Необходимо установить ISP. Укажите время и цену.Системное администрирование8 заявокЗакрыт14 лет назад