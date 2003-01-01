Необходимо нарисовать план дома

Используя любую система для создания чертежей, необходимо создать план дома или этажа (несколько задач). Изначально вам будет дан сырой план и размеры комнат и дома. Конечный формат должен быть PDF.

Пример сырого плана:

http://www.afdw.de/tossens/images/grundriss.jpg

Пример результата:

http://www.haagen.de/interior_design/!DG21-5-2001.jpg

Также необходимо будет нарисовать 3D вид дома. Например:

http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-regau-architektur-visualisierung-2-540.jpg

или

http://www.eduhi.at/dl/pfarrwiesenstrasse22.jpg

Задач будет много, поэтому хотелось бы узнать примерные расценки и сроки, а также увидеть примеры ваших работ.