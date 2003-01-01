Есть несколько картинок, куда надо нанести размеры. Получится должно как в приложении. Т.е. надпись под наклоном и параллельно граням должна идти. Всего 7 различных профилей. Максимальный бюджет 300р + отзыв
Необходимо нарисовать план дома
Используя любую система для создания чертежей, необходимо создать план дома или этажа (несколько задач). Изначально вам будет дан сырой план и размеры комнат и дома. Конечный формат должен быть PDF.
Пример сырого плана:
http://www.afdw.de/tossens/images/grundriss.jpg
Пример результата:
http://www.haagen.de/interior_design/!DG21-5-2001.jpg
Также необходимо будет нарисовать 3D вид дома. Например:
http://vizart.at/wp-content/uploads/wsg-regau-architektur-visualisierung-2-540.jpg
или
http://www.eduhi.at/dl/pfarrwiesenstrasse22.jpg
Задач будет много, поэтому хотелось бы узнать примерные расценки и сроки, а также увидеть примеры ваших работ.
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