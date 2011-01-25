Создать две картинки-иконы для главной страницы

$10
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Завершен1 заявка121 просмотр

Создать две картинки-иконы для главной страницы

Сайт inwip.com

Вот эти картинки надо сделать индивидуальными или найти подходящие фото. нужны идеи.

14 лет назад
vinci
55 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Очень довольна! Спасибо за творческий подход к заданию, обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Как всегда все супер , заказчик безупречный !!!!!!!!!!!! всем рекомендую!!!!!!!!!!

Заявки фрилансеров

wildbanner
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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