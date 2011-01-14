Необходимо подобрать такой шрифт шрифт, что бы в буквах Б, З, Е верхняя палочка не была укороченной http://img-life.ru/upload_image/69e57d106e9ef6ed0f45fc7369c2f118.png
Сделать силуэт векторного медведя золотым
Есть силуэт мишки в векторе (пока к проекту прикладываю джипег). Мишка, как мы видим, серый:)
Требуется этого мишку сделать золотым, чтобы выглядел блестящим и более-менее привлекательным.
НО: просто залить линейно его золотым градиентом здесь не прокатит. Нужно обозначить как-то этим градиентом что у мишки есть морда, лапы, может животик (ничего дорисовывать не нужно, никаких глаз, пальцев, носа и проч.))) просто грамотно залить Михаила, чтобы бликовал типа как здесь - http://sov-far.ru/pictures/1413.jpg
Оплата - 150-200 руб. ядом или вебманями.
По срокам - 2 дня максимум.
Работа сдается в кореле 12 версии, показываете в джипегах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно разработать циферный шрифт на заданую тематику от 0 до 9.Прочее8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $7
Здравствуйте! Изменить надпись на логотипе. Цвет текста сделать белым и зеленым цветом, как и было. Фон оставить такой же. Текст: InWip.com InWip должен быть крупный, а com - маленький. ...Завершен14 лет назад
- $20
http://www.antongerasimov.ru/ вот сайт. Нужно заменить 6 кнопок - картинок, находящихся в центре главной странички на более адекватные. В целом должно всё смотреться красиво и не выбиваться из общего дизайна. Никаких предоплат - оплата по выполнению ...Завершен14 лет назад
Необходимо отредактировать 5-ть картинок из шаблона. т.е. фон, шрифт и размер изображения остаются теми же. поменять нужно текст(по возможности в том же стиле) и изображение на картинке, чтобы соответствовало теме сайта (торговля ювелирными изделиями). ...Завершен14 лет назад
Добрый день! Для нашего нового проекта! Нужно перерисовать две картинки. Под цвет кнопки. А то есть изменить красный цвет на фон кнопки! В приложение есть архив. Можете скачать архив и ознакомиться с ...Завершен14 лет назад
Требуется создать прайс-лист с ссылками на каталог, по образцу http://www.hector.ru/price.html?http://www.hector.ru/pricenokat.phpПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть такая картика http://gyazo.com/9c22d42a596397ebbea142d5c5b90828.png это ваша входная информация, от вас надо отрисовать ей в фотошопе чтобы каждый элемент был на своём слое. Что надо отрисовать 1) сам фон (просто белая плашка с тенью) ...Завершен14 лет назад
Для женской книги Алекса Лесли. Нужно: Работа по изменению лиц казалась мне очень простой. Но не все это умеют. Поэтому тот, кто умеет - получит 300$ и упоминание имени в женской ...Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть png файл "склейка" графических кнопок Язык надписей русский Необходимо не меняя размеров кнопкок перевести надписи на английский. PSD файла целиком нет Могу предоставить psd ...Закрыт14 лет назад