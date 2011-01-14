Сделать силуэт векторного медведя золотым

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Закрыт1 заявка320 просмотров

Есть силуэт мишки в векторе (пока к проекту прикладываю джипег). Мишка, как мы видим, серый:)

Требуется этого мишку сделать золотым, чтобы выглядел блестящим и более-менее привлекательным.

НО: просто залить линейно его золотым градиентом здесь не прокатит. Нужно обозначить как-то этим градиентом что у мишки есть морда, лапы, может животик (ничего дорисовывать не нужно, никаких глаз, пальцев, носа и проч.))) просто грамотно залить Михаила, чтобы бликовал типа как здесь - http://sov-far.ru/pictures/1413.jpg

Оплата - 150-200 руб. ядом или вебманями.

По срокам - 2 дня максимум.

Работа сдается в кореле 12 версии, показываете в джипегах.

14 лет назад
Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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