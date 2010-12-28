Изменение лиц в готовой обложке

Для женской книги Алекса Лесли. Нужно:

Работа по изменению лиц казалась мне очень простой. Но не все это умеют. Поэтому тот, кто умеет - получит 300$ и упоминание имени в женской книге. А кто не умеет - не получит, и потеряет время. Напоминаю - это конкурс.

Так как художник издательства - облажался - мы гарим. Срок на выполнения работы 2 дня. Для профи - не проблема. Спасите нас!

Алекс Лесли.

__________________________________________

ТЗ -

в исходном макете изменить лица по минимуму, чтобы добиться непохожести на актрис.

Что нельзя трогать - взгляд, губы, цвет глаз, брови, расположение девушек, цвет фона, фон вообще трогать нельзя.

Одного мужчину удаляем, второго, который спереди - меняем лицо, вносим туда черты автора. Но не методом копирования, а методом рисования. Не трогаем цвета кожи, не трогаем угла поворота головы, взгляда, и выражения лица.

Исходный макет прилагаю.

Лица девушек должны быть большие, хорошего качества, как на 2 м рисунке!

Ничего лишнего не вносить. Только обработка лиц.