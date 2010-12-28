Есть png файл "склейка" графических кнопок Язык надписей русский Необходимо не меняя размеров кнопкок перевести надписи на английский. PSD файла целиком нет Могу предоставить psd ...
Изменение лиц в готовой обложке
Для женской книги Алекса Лесли. Нужно:
Работа по изменению лиц казалась мне очень простой. Но не все это умеют. Поэтому тот, кто умеет - получит 300$ и упоминание имени в женской книге. А кто не умеет - не получит, и потеряет время. Напоминаю - это конкурс.
Так как художник издательства - облажался - мы гарим. Срок на выполнения работы 2 дня. Для профи - не проблема. Спасите нас!
Алекс Лесли.
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ТЗ -
в исходном макете изменить лица по минимуму, чтобы добиться непохожести на актрис.
Что нельзя трогать - взгляд, губы, цвет глаз, брови, расположение девушек, цвет фона, фон вообще трогать нельзя.
Одного мужчину удаляем, второго, который спереди - меняем лицо, вносим туда черты автора. Но не методом копирования, а методом рисования. Не трогаем цвета кожи, не трогаем угла поворота головы, взгляда, и выражения лица.
Исходный макет прилагаю.
Лица девушек должны быть большие, хорошего качества, как на 2 м рисунке!
Ничего лишнего не вносить. Только обработка лиц.
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