Перевести граф кнопки в png на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок280 просмотров

Есть png файл "склейка" графических кнопок

Язык надписей русский

Необходимо не меняя размеров кнопкок перевести надписи на английский.

PSD файла целиком нет

Могу предоставить psd с несколькими кнопками (повырезаю из из макетов)

на выходе PSD с неслитыми слоями, чтобы потом мы могли сами текст менять.

Перевод надписей есть.

14 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

perfect_snail
Светлана 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужна доработка прректа

    Нужно перенести с общего проекта: Эскиз, пирог потолков, пирог стен. Формат – А3. План проектной документации я тебе высылал. Также нужна развёртка Связь: [email protected]

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшая работа в Power Point

    Есть 4-е стр презентации уже готовых, необходимо заменить логотип на новый+ скорректировать все цвета к фирменному стилю. И где необходимо все выровнять по сетке. оплата вебманями

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Подобрать нужный оттенок для надписей на сайте

    $5

    Есть сайт ... У сайта есть главная и внутренние страницы, которые содержат надписи, выполненные красным цветом: http://clip2net.com/clip/m46694/1294414305-clip-123kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414369-clip-106kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414458-clip-115kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414529-clip-97kb.png http://clip2net.com/clip/m46694/1294414589-clip-100kb.png ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перечертить чертежи в Auto Cad

    Необходимо перечертить чертежи в Auto Cad (план и разрез), жилой 9-ти этажный дом. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести в вектор .

    Перевести в векор http://s005.radikal.ru/i212/1101/fa/e45444819b3a.jpg главное неоновые круги... задний фоновый рисунок может быть НЕ идентичный... но в таком направлении сразу указывайте цену и сроки...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с кодом

    Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование pdf-презентаций

    Нужно отредактировать несколько файлов в формате .pdf Вставить логотип, ссылки и текст. Интересуют ваши предложения и цена.

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад