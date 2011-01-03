Добавить кнопку на сайт

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Завершен1 заявка155 просмотров

Добавить кнопку "желания" (хочу в подарок) и (оплатить) вконтакте на интернет магазин joomla + virtualmart.

Joomla
14 лет назад
Kustik
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kiril1989
Кирил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

kiril1989
Кирил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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