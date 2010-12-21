Перевести в вектор .

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок425 просмотров

Перевести в векор http://s005.radikal.ru/i212/1101/fa/e45444819b3a.jpg

главное неоновые круги... задний фоновый рисунок может быть НЕ идентичный... но в таком направлении

сразу указывайте цену и сроки...

14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с кодом

    Здравствуйте, есть сайт на котором размещаются новости со ссылками на скачивание. Нужно что бы эти эти ссылки(при добавлении новости) автоматом закрывались от всех поисковиков. Не просто в ручную закрывать noindex и nofolow а изменить ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактирование pdf-презентаций

    Нужно отредактировать несколько файлов в формате .pdf Вставить логотип, ссылки и текст. Интересуют ваши предложения и цена.

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка готового сайта

    Имеется сайт www.photostar.ge ( он новый, главная идея фотоконкурсы). Нужен специалист, знающий грузинский язык, который отредактировал бы этот сайт, то есть оценил и добавил необходимую информацию для увеличения посещаемости, заполнил интересными развлекательными играми соответствующими тематике ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад