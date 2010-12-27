Нужна доработка прректа

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Закрыт4 заявки213 просмотров

Нужно перенести с общего проекта:

Эскиз, пирог потолков, пирог стен. Формат – А3. План проектной документации я тебе высылал.

Также нужна развёртка

Связь:

[email protected]

14 лет назад
armen8706
Армен 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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