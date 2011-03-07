Нужно составить сценарий для видео, с целью раскрутки его вконтакте. Не важно юмористический или какой либо другой тематики, главное чтобы это было интересно. Для наглядности образа просмотрите профиль участника видео: http://vkontakte.ru/armengrigorian а также http://vkontakte.ru/#/dimasahar связь: 591878262 [email protected]