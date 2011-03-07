armen8706

Армен Григорян armen8706

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
coryphaeus
Александр 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн сайта
Неоднократно сотрудничали. Всем доволен
Работаю не в первый раз. Всем очень доволен.
Ответный отзыв
infoweb
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать сайт. Дизайн уже готов
Все хорошо, все отлично!
Отлично, выполнил работу. Адекватен, ответственен. Я доволен.
Ответный отзыв