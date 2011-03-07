Требуется Поправить форму заказа на www.vsevolosy.ru . Писать только на почту тут не отвечаю. [email protected]
- Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Требуется создать маленький интернет магазин по продаже средств для волос. На сайте должно быть всего 9 продуктов и они должны быть расположены на главной странице. Вверху сайта должна быть шапка с навигацией(о нас, контакты, корзина, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать интернет-магазин, что-то вроде http://www.tanuki.ru/, или http://www.yakitoriya.ru/ по всем вопросам писать на мыло. [email protected]Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен копирайтинг для сайта с рекламными услугами, по следующим пунктам:Дизайн. Полиграфический дизайн Web-дизайн Дизайн упаковки Разработка логотипа Регистрация товарного знака Фирменный стиль Типографские услуги Печать листовок Широкоформатная печать Наклейки, этикетки Каталоги, журналы, брошуры BTL Организация промо-акций (распространение листовок, организация выставок, дегустаций) Адресное распространение листовок по почтовым ящикам Реклама ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен фирменный стиль для рекламного агенства. Логотип, бланки и визитки. Агенство "Ритерика" Будит заниматься, созданием и дизайном сайтов, рекламой в метро, рекламой в соц-сетях, брендированием, полбором промоутеров. Сайт компании будет приблизительно таким: http://s3.envato.com/files/1395425/index.html#/services Так что нужно, чтобы логотип ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно составить сценарий для видео, с целью раскрутки его вконтакте. Не важно юмористический или какой либо другой тематики, главное чтобы это было интересно. Для наглядности образа просмотрите профиль участника видео: http://vkontakte.ru/armengrigorian а также http://vkontakte.ru/#/dimasahar связь: 591878262 [email protected]Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать 2-х стороннюю листовку 1/3 от А4, все материалы имеются. ICQ: 591878262Баннеры4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужна визуализация небольшого магазинчика. Несколько вариантов расположения мебели. срочно. Скайп: armen8706 Мыло: [email protected]Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение интернет-магазина на постоянной основе, требуется опыт в продвижении аналогичных проектов. Связь: 591-878-262Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно внести изменения в визуализацию, а именно переставить стойку и подрисовать трубы вытяжки Связь: [email protected] icq: 591-878-2623D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно создать сайт, дизайн уже готов, Срочно!!! Возможна дальнейшая работа по раскрутке сайта. Связь только по ICQ и мылу тут на сообщение редко отвечаю! ICQ: 591878262 [email protected]Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно перенести с общего проекта: Эскиз, пирог потолков, пирог стен. Формат – А3. План проектной документации я тебе высылал. Также нужна развёртка Связь: [email protected]Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времемени суток! Нужен дизайн сайта! Ответы присылайте на мыло, тк сюда захожу крайне редко. В ответе: Приблизительные цены, ссылка на портфолио, ваш ICQ! МОЕ МЫЛО: [email protected]Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно на несколько моих фото добавить красивых девушек оплата вм связь-591-878-262Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно продвижение сайта на постоянной основе! связь:591-878-262Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нудна визуализация магазинчика 18 кв м. Нужно нарисовать то как он будет выглядеть после ремонта. есть фото и видео помещания? связь [email protected] 591-878-262Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Только фрилансеры с работами. Нужен логотип для агенства недвижимости, агенство занимается съмом сдаей и купле продажей. 591-878-262Логотипы и Знаки65 заявокЗакрыт13 лет назад