Подобрать нужный оттенок для надписей на сайте

Есть сайт ...

У сайта есть главная и внутренние страницы, которые содержат надписи, выполненные красным цветом:

http://clip2net.com/clip/m46694/1294414305-clip-123kb.png

http://clip2net.com/clip/m46694/1294414369-clip-106kb.png

http://clip2net.com/clip/m46694/1294414458-clip-115kb.png

http://clip2net.com/clip/m46694/1294414529-clip-97kb.png

http://clip2net.com/clip/m46694/1294414589-clip-100kb.png

Нужно на это дело посмотреть взглядом профессионального вэбдизайнера. Хорошенько проанализировать сочетание цветовой гаммы. И выдать мне результат в виде наиболее подходящего оттенка красного для этих надписей.

Чтобы они в итоге смотрелись четко, приятно и в глазах не рябили.