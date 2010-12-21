Перечертить чертежи в Auto Cad

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Закрыт10 заявок266 просмотров

Необходимо перечертить чертежи в Auto Cad (план и разрез), жилой 9-ти этажный дом. Возможно дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
Lezhon
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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